США пока не дали ответа по поводу выдачи виз жене Виктора Бута

США пока не дали ответ на просьбу выдать визу жене Виктора Бута, осужденного в Соединенных Штатах Америки в 2012 году. Об этом она сообщила журналистам по телефону, передает корреспондент Накануне.RU.

Алла Бут рассказала, что она вместе с дочерью прошли собеседование на получение визы 12 сентября, но "пока никакого ответа с американской стороны не получили".

"Сейчас пока тишина, на все запросы американская сторона заявляет, что вопрос о выдаче виз решается в Вашингтоне… Мы ждем какого-то ответа после Нового года, когда закончатся все рождественские праздники. Пока информации нет", - заявила Бут.

Напомним, сегодня общественникам удалось связаться по телефону с пребывающим в заключении в США Виктором Бутом.

Напомним, в 2008 году, на основании ордера, выданного местным судом по запросу США, в Таиланде был задержан россиянин Виктор Бут. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.