27 Декабря 2018
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Экономика В России

ВШЭ: 2018-й станет пятым годом падения реальных доходов населения

Рост зарплат в 2018 г. не сможет привести в росту реальных доходов населения. Параллельно с зарплатами выросли расходы россиян, к тому же жители стали меньше откладывать и тратить больше денег на обслуживание кредитов, говорится в обзоре "Комментарии о государстве и бизнесе" заместителя директора Центра развития Высшей школы экономики Светланы Мисихиной.

2018 г. может стать пятым годом падения реальных доходов. За январь-ноябрь 2018 года реальные доходы россиян снизились на 0,1% в годовом выражении, если негативная динамика показателя сохранится в декабре, то реальные доходы граждан по итогам 2018 года вновь сократятся, сообщает РБК со ссылкой на доклад.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции сказал, что есть положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. "По последним данным, он составит 0,5%", — сказал Путин.

По итогам третьего квартала 2018 г. рост реальных зарплат составил 6,3%, темпы связаны с повышением зарплат бюджетников, подпадающих под "майские указы" президента, за январь–сентябрь их зарплаты увеличились в среднем на 27,4%, отмечается в обзоре ВШЭ.

"Впрочем, если учитывать скрытую оплату труда, то темп прироста заработной платы и скрытой оплаты труда составил за январь—сентябрь 2018 г. только 3,6% к прошлому году, а социальные выплаты выросли в реальном выражении на 0,3%. Доходы от предпринимательской деятельности и собственности снизились на 1 и 9,8% соответственно. В результате структура денежных доходов населения по итогам трех кварталов 2018 года изменилась: повысилась доля оплаты труда (с 64,7 до 65,9%) и снизились доли других компонентов денежных доходов населения", - пишет Мисихина.

В третьем квартале расходы населения стали расти быстрее, а рост доходов, наоборот, замедлился. Динамика поддерживается снижением сбережений (на них направлены минимальные с 2004 г. 4,2% доходов) и ростом кредитования населения, говорится в докладе.

Как сообщало Накануне.RU, в конце года министры финансов и экономики поспорили относительно объективности данных Росстата о реальных доходах Россиян. Антон Силуанов заявил, что ведомство пользуется устаревшими технологиями подсчета. Глава МЭР, которому подчиняется статведомство, Максим Орешкин, напротив, поддержал Росстат, заявив, что методология соответствует международным стандартам.

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ВШЭ: 2018-й станет пятым годом падения реальных доходов населения

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Теги: реальные доходы, ВШЭ, рост зарплат



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