Доходы россиян продолжают падать

В ноябре реальные доходы жителей России упали на 2,9% к ноябрю прошлого года после роста в октябре на 0,3%.

Как сообщается в докладе Росстата, если в декабре резкое снижение показателя не прекратится, по итогам года доходы жителей страны будут снижаться пятый год подряд.

Реальные доходы в 2017 году снизились на 1,2%. В 2016 году падение составило 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014 году — 0,7%. С января по ноябрь 2018 года показатель снизился на 0,1%, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, устойчивый экономический рост и увеличение производительности труда будут способствовать росту заработной платы россиян.

Такие данные содержатся в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития России до 2036 года.

Его подготовило Минэкономразвития. В ведомстве считают, что рост реальной заработной платы в долгосрочной перспективе cтабилизируется на уровне 2,6%, а в целом за 2019-2036 годы увеличится 1,6 раза.