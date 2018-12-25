Силуанов посетовал на "ужасное качество счета" реальных доходов в Росстате

Росстату необходима реформа в отношении и команды, и принципов работы.

Такое мнение высказал первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, служба пользуется устаревшими технологиями, что приводит к "ужасным" по качеству расчетам. Роль ведомства ​особенно повышается сейчас, когда власти приступили к реализации национальных проектов, считает первый вице-премьер.

Силуанов привел "важнейший" показатель реальных располагаемых доходов населения, который, согласно данным Росстата, снижается с 2014 года. "Как он считается, знает, наверное, только Росстат. Качество счета [реальных доходов] ужасное", — заключил Силуанов. Он считает, что Росстату нужно "задействовать новые современные источники информации" — например, данные Федеральной налоговой службы. А сейчас Росстат "считает вручную, вручную собирает информацию по стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину", сказал, вице-премьер, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, руководителем Федеральной службы государственной статистики назначен Павел Малков. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, Путин вновь передал Росстат в подчинение Минэкономразвития в апреле 2017 г. (так уже было, например, в 2008-2012 гг.). С тех пор эксперты обращают внимание на участившиеся казусы со статистическими данными. Так, в начале 2018 г. в Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.

А в августе текущего года Росстат сообщил о том, что зафиксировал рекордный рост промышленности. Глава Минтруда Максим Топилин отчитывался о "беспрецедентном росте зарплат" россиян в 2018 г.