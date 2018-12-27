27 Декабря 2018
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Происшествия Дальневосточный ФО В России

В строительном магазине Хабаровска прогремел взрыв: есть жертвы

В Хабаровске неизвестный злоумышленник взорвал гранату в магазине. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU краевом СУ СКР, вечером 27 декабря в магазин строительных материалов в Железнодорожном районе пришел мужчина и попробовал устроить разбой. Женщина-продавец оказала ему сопротивление, а на шум прибежали двое работников торговой точки и попытались заступиться за коллегу. Тогда налетчик достал предмет, похожий на гранату, и взорвал его.

взрыв гранаты в магазине строительных материалов в Хабаровске(2018)|Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю

Фото с места ЧП

В результате сам нападавший погиб, а продавец и двое сотрудников магазина были доставлены в больницу. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное общеопасным способом". Сейчас устанавливается личность злоумышленника.

магазин строительных материалов в Хабаровске(2018)|Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю

Сейчас магазин оцеплен

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В строительном магазине Хабаровска прогремел взрыв: есть жертвы

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Теги: Хабаровск, взрыв, дело, СКР



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