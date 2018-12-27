Киев заявил о захвате почти всей "серой зоны" в Донбассе

Украина захватила в Донбассе почти всю "серую зону". Об этом заявил советник украинского президента Юрий Бирюков в эфире телеканала "Прямой".

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"Практически вся так называемая "серая зона" уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль", - сказал он.

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин назвал эти заявления вызовом.

"Контроль над "серой зоной" – это мощный вызов не только Донецку и Луганску, но и России, демонстрирующий, что Украина не придерживается Минских соглашений. Как ранее был запущен процесс выхода из всех договоров с РФ, так же Украина начинает процесс выхода из Минских соглашений", - сказал он в эфире радио Sputnik.

Напомним, Украина регулярно заявляет о захвате населенных пунктов в "серой зоне".