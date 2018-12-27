"Красное & Белое" проверяют на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов

В сети "Красное & Белое" сообщили, что компания подозревается в обороте контрафакта и неуплате налогов.

Накануне на всех складах компании и в офисе прошли обыски. Их проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Была изъята документация, передает "Интерфакс".

Мероприятия начались 26 декабря около 09:00 утра по московскому времени одномоментно, говорится в сообщении сети. Работа компании была полностью парализована.

Напомним, владелец сети Сергей Студенников заявлял, что "не знает", с чем связаны обыски.

В сентябре 2018 года Bloomberg включил Студенникова в список долларовых миллиардеров. Войти в этот рейтинг бизнесмен смог благодаря тому, что в 2017 году продажи ритейлера выросли на 50% (до 215 млрд руб.) и еще на 40 % - в текущем году.

"Красное & Белое" - российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания. Сеть позиционирует себя как "магазины у дома". В начале 1990-х владелец сети Сергей Студенников основал SPS-холдинг, занимавшийся дистрибуцией алкоголя и табака. Первый магазин "Красное & Белое" был открыт в городе Копейске Челябинской области 11 августа 2006 года. В этом же году сеть состояла из восьми магазинов, в 2007 году из 38. На сентябрь 2018 года сеть насчитывала 6683 магазина в 56 регионах РФ.