26 Декабря 2018
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Силовики пришли с обысками в "КБ", владелец которого недавно стал долларовым миллиардером

В офисе и на складах алкогольной компании-ритейлера "Красное и Белое" (КБ) в Челябинске прошли обыски.

Правоохранители также пришли на московский склад компании.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, "изучается документация".

Комментируя обыски, владелец сети Сергей Студенников сообщил РБК, что ему "конечно, известно" о них. При этом бизнесмен сказал, что "не знает", с чем они связаны.

ФСБ России(2016)|Фото:politeka.net/

"Красное & Белое" — российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания. Сеть позиционирует себя как "магазины у дома". В начале 1990-х владелец сети Сергей Студенников основал SPS-холдинг, занимавшийся дистрибуцией алкоголя и табака. Первый магазин "Красное & Белое" был открыт в городе Копейске Челябинской области 11 августа 2006 г. В этом же году сеть состояла из восьми магазинов, в 2007 году из 38. На сентябрь 2018 г. сеть насчитывала 6683 магазина в 56 регионах РФ. В сентябре 2018 г. Bloomberg включил владельца сети Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров. Войти в этот рейтинг бизнесмен смог благодаря тому, что в 2017 г. продажи ритейлера выросли на 50% (до 215 млрд руб.) и еще на 40 % — в текущем году.

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Силовики пришли с обысками в "КБ", владелец которого недавно стал долларовым миллиардером

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Теги: красное и белое, Сергей Студенников



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