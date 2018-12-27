"Искали новогодние сладкие подарки, но не нашли". Сеть "Красное и Белое" с юмором отреагировала на обыски

Сеть алкомаркетов "Красное и Белое" с юмором отреагировала на прошедшие обыски в компании. Соответствующие фотографии с хештегом #КБЖИВИ опубликованы на официальных страницах компании в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В компании рассказали, что обыски на складах и в офисе завершены, а контрафактный алкоголь не обнаружен.

Торговая сеть даже объявила скидку 10% на весь ассортимент.

Напомним, накануне на всех складах компании и в офисе прошли обыски. Их проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Была изъята документация.

Мероприятия начались 26 декабря около 09:00 утра по московскому времени одномоментно, говорится в сообщении сети. Работа компании была полностью парализована.