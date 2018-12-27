27 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

"Искали новогодние сладкие подарки, но не нашли". Сеть "Красное и Белое" с юмором отреагировала на обыски

Сеть алкомаркетов "Красное и Белое" с юмором отреагировала на прошедшие обыски в компании. Соответствующие фотографии с хештегом #КБЖИВИ опубликованы на официальных страницах компании в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В компании рассказали, что обыски на складах и в офисе завершены, а контрафактный алкоголь не обнаружен.

Красное и белое, комментарий,(2018)|Фото: vk.com/krasnoebeloe

обыски, красное и белое, ФСБ в шапке, коллаж(2018)|Фото: vk.com/krasnoebeloe

Торговая сеть даже объявила скидку 10% на весь ассортимент.

Напомним, накануне на всех складах компании и в офисе прошли обыски. Их проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Была изъята документация.

Мероприятия начались 26 декабря около 09:00 утра по московскому времени одномоментно, говорится в сообщении сети. Работа компании была полностью парализована.

обыски, красное и белое, ФСБ в шапке, коллаж(2018)|Фото: vk.com/krasnoebeloe

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"Искали новогодние сладкие подарки, но не нашли". Сеть "Красное и Белое" с юмором отреагировала на обыски

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Теги: Красное и Белое, алкомаркет, магазин, обыски, ФСБ, контрафакт,



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