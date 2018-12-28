28 Декабря 2018
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Алкоголь, изъятый на складе "Красное & Белое", отправлен на экспертизу качества

Росалкогольрегулирование изъяло образцы алкоголя на складе торговой сети "Красное&Белое", пишут "Известия". В течение месяца специалисты проведут экспертизу их качества.

В самой компании уточнили, что образцы алкоголя изымали только на одном складе, все документально оформлено.

Напомним, в среду на всех складах компании и в офисе прошли обыски, которые проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Была изъята документация, а работа компании оказалась полностью парализована.

Сообщалось, что "Красное&Белое" проверяют на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов. По некоторым данным, склады сети магазинов закрыли на неопределенный срок.

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Алкоголь, изъятый на складе "Красное & Белое", отправлен на экспертизу качества

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Теги: Красное & Белое, обыски, неуплата налогов, контрафакт



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