Алкоголь, изъятый на складе "Красное & Белое", отправлен на экспертизу качества

Росалкогольрегулирование изъяло образцы алкоголя на складе торговой сети "Красное&Белое", пишут "Известия". В течение месяца специалисты проведут экспертизу их качества.

В самой компании уточнили, что образцы алкоголя изымали только на одном складе, все документально оформлено.

Напомним, в среду на всех складах компании и в офисе прошли обыски, которые проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Была изъята документация, а работа компании оказалась полностью парализована.

Сообщалось, что "Красное&Белое" проверяют на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов. По некоторым данным, склады сети магазинов закрыли на неопределенный срок.