Склады сети "Красное и Белое" после обысков закрыли на неопределенный срок

Склады сети магазинов "Красное и Белое" закрыли на неопределенный срок. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, накануне на всех складах компании и в офисе прошли обыски, которые проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Была изъята документация, а работа компании оказалась полностью парализована.

По данным Mash, "сейчас там царит ФСБ, ничего не завозят, ничего не вывозят".

"Обыски и их продолжение могут означать только одно - на руководство "КБ" завели уголовное дело. Учитывая веселые шутки SMM компании с утра - смеяться тут последними будут не они", - утверждает канал.

По его данным, всем сотрудникам сети якобы запретили пользоваться мессенджером WhatsApp и перевести все рабочие чаты в Telegram.

Ранее сообщалось, что "Красное и Белое" проверяют на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов.