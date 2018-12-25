Кредиторы ЭК "Урал промышленный - Урал полярный" не приняли решение об отказе от иска к PSG-International

Комитет кредиторов энергетической компании "Урал промышленный - Урал полярный" (на 25% принадлежит "Корпорации развития") не принял решение по вопросу отказа от иска к чешской к PSG-International a.s. - подрядчику строительства ТЭС "Полярная" в Ямало-Ненецком автономном округе, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее конкурсный управляющий предложил отказаться от иска на более чем 1,4 млрд руб., ямальская компания через суд добивалась возврата авансов за строительство ТЭС. Как стало известно позднее, часть долга - 1,1 млрд руб., ЭК "Уп-Уп" уже продала на торгах по реализации имущества в рамках банкротства.

Напомним, ЭК "УП-УП" признана банкротом в октябре 2016 г. по иску "Инженерных систем".