21 Декабря 2018
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Экономика Ямало-Ненецкий АО

Энергетическая компания "Уп-Уп" продала долг PSG-International в 1,1 млрд руб. за 10 млн

Энергетическая компания "Урал промышленный - Урал полярный" (25% принадлежит "Корпорации развития") продала право требования долга с чешской компании PSG-International a.s., которая была подрядчиком строительства ТЭС "Полярная", передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее по суду "Уп-Уп" пытался взыскать с компании порядка 1,5 млрд руб., на торги был выставлен долг в 1,1 млрд. Победитель аукциона компания "Резонанс" купила долг за 10 млн руб., следует из сообщения конкурсного управляющего.

Ранее комитет кредиторов энергетической компании одобрил отказ от иска к PSG-International a.s. о выплате компенсации за ненадлежащее исполнение работ по строительству ямальской ТЭС.

Эк "Уп-Уп" признана банкротом в октябре 2016 г., с иском обратилось ООО "Инженерные системы". Сейчас проходит реализация имущества должника.

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Энергетическая компания "Уп-Уп" продала долг PSG-International в 1,1 млрд руб. за 10 млн

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Теги: энергетическая компания урал промышленный урал полярный, PSG-International



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