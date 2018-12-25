25 Декабря 2018
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В России ввод многоквартирных домов упал на 11,2%

Объем ввода жилья по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 58,2 млн кв. м. Об этом сообщил глава Минстроя Владимир Якушев, передает корреспондент Накануне.RU.

Это на 3,7% ниже показателя аналогичного периода 2017 г., отметил министр.

Из общего введенного жилья за 11 месяцев многоквартирных домов введено 30,1 млн кв.м, что на 11,2% ниже аналогичных показателей 2017 г. Объектов ИЖС введено 28,1 млн кв. м - это на 5,9% выше, чем в прошлом году.

Минстрой рассчитывает на ввод около 75 млн кв. м по итогам года, подчеркнул Якушев.

Министр отметил, что "не стоит паниковать" по поводу снижения объемов ввода жилья в текущем году, и эта ситуация закономерна, поскольку "мы в этом цикле жилищного строительства получаем те площадки, которые вводились в 2014-2015 гг., - период кризиса, взлета ипотечных ставок и в целом не очень приятной макроэкономической ситуации".

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В России ввод многоквартирных домов упал на 11,2%

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Теги: ввод жилья, Владимир Якушев



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