Якушев намерен "навести порядок" и разобраться с "недостоверной статистикой" после критики Совфеда

В сентябре текущего года на правительственном часе в Совете Федерации спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко назвала Минстрой России "министерством недостоверной статистики", упрекнув чиновников в "бравурных отчетах с миллионами растущего жилья". Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, возглавивший ведомство в мае, отметил, что замечание глава Палаты регионов сделала справедливое, поскольку "вопросы есть" к получению статистических данных. В Минстрое намерены настроить этот механизм и "навести порядок". Подробности - в материале Накануне.RU.

Якушев рассказал, что сегодня вся статистика строится на заявительном порядке - то есть зависит от информации, которую в ведомство подают субъекты РФ. "А предоставление такой информации тоже, к сожалению, хромает. Я, когда был губернатором, немного по-другому на эту историю смотрел. Там я относился к тому, что мы выдаем, может быть, не так трепетно. Теперь я понимаю, что был неправ", - прокомментировал он, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

Министр назвал справедливым сделанное замечание и отметил, что Минстрой меняется и старается максимально корректно выдавать в информационное пространство все цифры. Якушев также отметил, что у него "есть большое желание навести порядок в этом направлении деятельности".

"Мы пересмотрели уровни отчетности, они были несколько сложными, упразднили некоторые виды отчетности… Но, с одной стороны, мы эти виды отчетности упраздняем и убираем, с другой стороны, у ряда моих коллег появляется желание какие-то новые виды отчетности нарастить. Учитывая, что еще национальный проект заработал, у нас сегодня, я прямо скажу, субъекты по количеству отчетности будут рыдать", - сказал глава Минстроя.

По его словам, важно сегодня "вычленить все необходимое и убрать все, что не нужно". "Самое главное, чтобы в отчетности физически присутствовали цифры, которые нам реально нужны для анализа. К сожалению, очень часто бывает, что в отчетах присутствуют данные, которые никак не влияют на принятие управленческого решения… Мы над этим сегодня работаем, пытаемся минимизировать отчетность", - отметил министр.

В частности Якушев считает необходимым и правильную постановку вопросов при взаимодействии с регионами, чтобы "был получен корректный ответ".

В целом Минстрой нацелен на настройку механизма получения статистических данных. Для этих задач в том числе министерство планирует создать ситуационный центр. "Мы сегодня одно из малого количества министерств, которые не имеют своего ситуационного центра. Мы займемся его созданием и, думаю, серьезно эту тему подтянем", - заявил Якушев.

Так, риторика прежнего руководства ведомства о "растущих миллионах квадратных метров" сменилась констатацией факта снижения объема ввода жилья в 2018 году. Как сообщил Якушев, объем введенного жилья по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 58,2 млн кв. м., что на 3,7% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. По итогам года Минстрой намерен выйти на цифру в 75 млн кв. м. жилья по объемам ввода. В Министерстве строительства РФ объяснили снижение переходом на новую форму финансирования строек и последствиями кризиса 2014-2015 гг.

Добавим также, что Минстрой корректирует и свои ожидания по ипотечным ставкам. Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заявлял, что ставки по ипотечным кредитам в России к концу 2018 г. могут опуститься на уровень 9,1% годовых с 9,6–9,65%. Однако стало известно, что в ближайшие месяцы банки могут поднять ставки по ипотеке как минимум на 1% на фоне увеличения ключевой ставки.

"Спрос на ипотеку в этом году был более чем удачен. Исторически ставка по ипотеке опустилась ниже 10%. На 1 ноября она составила 9,55%. Сейчас, как мы знаем, идет повышение. На 1 декабря информацию получим, отработаем… Мы прекрасно понимаем, что уже 9,55% не будет, и ставка будет приближаться к 10%… Хотелось бы, чтобы на 1 января 2019 года была менее 10%", - прокомментировал Якушев.