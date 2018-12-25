Движение по первому участку трассы "Таврида" запустят перед Новым годом

Движение по первому участку трассы "Таврида" будет запущено в ночь с 30 на 31 декабря.

Минтранс Крыма уточняет, что движение откроется по двум полосам автодороги по одной в каждом направлении.

На трех участках трассы общей протяженностью 4,6 км будут действовать временные объезда, сообщает Regnum.

Напомним, автодорогу полностью построят к концу 2020 года.

Трасса свяжет Крым с мостом через Керченский пролив и с материковой частью России. Протяженность четырехполосной дороги, составит 237,5 км, общая протяженность с севастопольским участком - 277,5 км.

Трасса будет скоростной: машины смогут ездить по ней со скоростью до 120 км/ч. Предусмотрено строительство 90 мостов и путепроводов, 17 транспортных развязок, 30 оборудованных пешеходных переходов.