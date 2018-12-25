25 Декабря 2018
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Экономика Центральный ФО

Против бывших руководителей "ФК Открытие" возбуждено уголовное дело

Бывший менеджмент "ФК Открытие" вместе с неустановленным кругом лиц стали фигурантами уголовного дела. Следствие сейчас идет, сообщил "Ведомостям" председатель правления банка Михаил Задорнов.
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Дело было возбуждено весной 2018 г., после обращения временной администрации банка в прокуратуру.

Уголовное дело связано со сделками, которые прошли незадолго до того, как акции банка перешли Фонду консолидации банковского сектора.

В августе 2017 г. банк приобрел облигации одной из структур О1 Group Бориса Минца, "О1 груп финанс", на 34 млрд руб. После этого O1 Group погасил кредит перед "ФК Открытие". На балансе банка вместо обеспеченных недвижимостью кредитов оказались облигации "O1 груп финанс" — бумаги, размещение которых имело яркие признаки нерыночного.

По словам Задорнова, аналогичная операция — на 22 млрд руб.— была проведена на балансе "Рост банка" (санировался "Бинбанком", сейчас вошел в созданный на базе банка "Траст" Банк непрофильных активов).

Ранее стало известно, что временные администрации санируемых П"ромсвязьбанка", "ФК Открытие" и "Бинбанка" подали заявления в правоохранительные органы, в которых говорится о сделках с признаками вывода активов на сумму около 239 млрд руб.

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Против бывших руководителей "ФК Открытие" возбуждено уголовное дело

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Теги: ФК Открытие, уголовное дело



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