Региональным каналам продли на год лицензию на вещание аналогового ТВ

Госкомиссия по радиочастотам приняла решение продлить на год лицензии на аналоговое вещание для региональных каналов.

Окончательный переход на "цифру" начнется с февраля 2019 года и продлится полгода. Однако в связи с неоднократными обращениями отраслевых вещательных организаций, в частности, Национальной ассоциации телерадиовещателей, срок для региональных каналов будет продлен.

Продление определено только до 2020 года в связи с тем, что зачастую телеканалам "незачем продолжать аналог, если они, допустим, есть в крупных городах в сетях кабельного ТВ, где охват кабеля 90% и более", сообщил заместитель директора департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Геннадий Трубицын, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, 11 февраля отключение аналогового сигнала федеральных телеканалов произойдет в Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях и в Чечне.

15 апреля аналоговый сигнал отключат в Москве, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе.

Остальные 57 регионов перейдут на цифровое телевидение 3 июня, в том числе Санкт-Петербург, Крым, Свердловская область, Пермский край, ХМАО, Челябинская область.