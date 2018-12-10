10 Декабря 2018
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Названы регионы, которые последними перейдут на цифровое телевидение

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило план поэтапного отключения аналогового телерадиовещания в субъектах РФ. График опубликован на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о планах властей отключить аналог уже с начала 2019 года, однако недавно правительство РФ решило, что окончательный переход на цифровой формат телевещания в России будет поэтапным. Он начнется в феврале 2019 году и продлится полгода.

Минкомсвязи сообщает, что 11 февраля отключение аналогового сигнала федеральных телеканалов произойдет в Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях и в Чечне.

15 апреля аналоговый сигнал отключат в Москве, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе.

Остальные 57 регионов перейдут на цифровое телевидение 3 июня, в том числе Санкт-Петербург, Крым, Свердловская область, Пермский край, ХМАО, Челябинская область.

Напомним, Тверская область стала первым регионом России, который перешел на цифровое эфирное телевидение. Однако там уже возникли проблемы: ФАС проверяет информацию о завышенных ценах на приставки для приема цифрового телесигнала.

Ранее исследование показало, что почти треть телевизоров в стране не готовы к "цифровой революции", которую готовит домохозяйствам правительство РФ. Как следует из экспертных оценок, представленных Минпромторгу, до 30% телевизоров могут остаться с "черным" экраном, если аналоговое ТВ будет отключено в январе.

Как сообщало Накануне.RU, в Совете Федерации России, включая спикера Валентину Матвиенко, озабочены переходом страны с аналогового на цифровое вещание, предрекают проблемы в регионах. Сенаторы просили правительство принять меры.

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Названы регионы, которые последними перейдут на цифровое телевидение

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Теги: аналоговое телевидение, цифровое вещание, минкомсвязи



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