Собчак и Виторган замечены без обручальных колец

Пользователи Instagram обратили внимание на то, что телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган, поженившиеся в 2013 году, больше не носят обручальные кольца.

По словам поклонников, с 30 ноября супруги публикуют снимки без обручальных колец, хотя в начале своей супружеской жизни они уделяли им внимание.

Собчак и Виторган поженились 1 февраля 2013 года. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон. В сентябре этого года официальный представитель телеведущей Кирилл Суханов сообщил, что Собчак ждет второго ребенка, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, Ксения Собчак допустила участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Она будет бороться за один из 45 мандатов от Партии перемен, в федеральный политсовет которой она входит.

Собчак отметила, что окончательно решение будет зависеть от партийных договоренностей и целесообразности такого выдвижения. Она считает важным не повторить в Санкт-Петербурге ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединенный оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко.