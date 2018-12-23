На "Марше матерей" челябинцы потребовали отправить главу города в Париж

23 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Общество Челябинская область Уральский ФО

На "Марше матерей" челябинцы потребовали отправить главу города в Париж

23 декабря в центре Челябинска прошел согласованный с мэрией "Марш матерей", на пешеходную часть улицы Кирова, несмотря на морозную погоду, пришло от 150 до 200 участников. Мероприятие, заявленное как протестная акция, прошло в спокойной обстановке и длилось менее часа, однако, все требования (включая политические) были высказаны и озвучены, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Сразу отметим, что сегодняшнее мероприятие, организованное активистами движения "Челябинск, дыши!" и "Стоп-ГОК", является продолжением претензий, которые звучат в адрес челябинских властей.

Сначала в День Конституции разгневанные висящим над городом смогом горожане пришли в мэрию Челябинска и добились разговора с врио главы Владимиром Елистратовым. На минувшей неделе по договоренности сторон активисты и лидеры протеста снова встретились с исполняющим обязанности мэра, об этом мы рассказывали. Впрочем, реальных результатов таких встреч, конечно же, ожидать быстро не стоит, в чем отдают себе отчет и та, и другая сторона.

"Марш матерей", прошедший сегодня в Челябинске, призван был как раз напомнить не только властям города об ответственности, но и собственникам предприятий-загрязнителей воздуха. На плакатах и транспарантах, которые несли горожане, мелькали "Челябинский металлургический завод" (ЧМЗ), "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК), звучали требования остановить строительство Томинского горно-обогатительного комбината "Русской медной компанией" (РМК).

марш матерей, Челябинск(2018)|Фото: Накануне.RU

марш матерей, Челябинск(2018)|Фото: Накануне.RU

марш матерей, Челябинск(2018)|Фото: Накануне.RU

Формат "шествия" не предполагал каких-либо развернутых выступлений, звучали речевки. Тем не менее, уже под занавес мероприятия, в конечной точке шествия прозвучал призыв "отправить Елистратова в Париж".

Дело в том, что временный глава города на упомянутой уже встрече с активистами 12 декабря несколько неуклюже поинтересовался у пришедших в мэрию разгневанных и раздраженных горожан "давно ли они были в Париже"? Реакция на этот пассаж была предсказуемой – отсюда и сегодняшнее требование.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На "Марше матерей" челябинцы потребовали отправить главу города в Париж

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Челябинск дыши, Стоп-ГОК, марш матерей



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2721

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети