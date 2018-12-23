На "Марше матерей" челябинцы потребовали отправить главу города в Париж

23 декабря в центре Челябинска прошел согласованный с мэрией "Марш матерей", на пешеходную часть улицы Кирова, несмотря на морозную погоду, пришло от 150 до 200 участников. Мероприятие, заявленное как протестная акция, прошло в спокойной обстановке и длилось менее часа, однако, все требования (включая политические) были высказаны и озвучены, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Живущие в смоге челябинцы прорвались в здание мэрии и выдвинули требования власти

Сразу отметим, что сегодняшнее мероприятие, организованное активистами движения "Челябинск, дыши!" и "Стоп-ГОК", является продолжением претензий, которые звучат в адрес челябинских властей.

Сначала в День Конституции разгневанные висящим над городом смогом горожане пришли в мэрию Челябинска и добились разговора с врио главы Владимиром Елистратовым. На минувшей неделе по договоренности сторон активисты и лидеры протеста снова встретились с исполняющим обязанности мэра, об этом мы рассказывали. Впрочем, реальных результатов таких встреч, конечно же, ожидать быстро не стоит, в чем отдают себе отчет и та, и другая сторона.

"Марш матерей", прошедший сегодня в Челябинске, призван был как раз напомнить не только властям города об ответственности, но и собственникам предприятий-загрязнителей воздуха. На плакатах и транспарантах, которые несли горожане, мелькали "Челябинский металлургический завод" (ЧМЗ), "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК), звучали требования остановить строительство Томинского горно-обогатительного комбината "Русской медной компанией" (РМК).

Формат "шествия" не предполагал каких-либо развернутых выступлений, звучали речевки. Тем не менее, уже под занавес мероприятия, в конечной точке шествия прозвучал призыв "отправить Елистратова в Париж".

Дело в том, что временный глава города на упомянутой уже встрече с активистами 12 декабря несколько неуклюже поинтересовался у пришедших в мэрию разгневанных и раздраженных горожан "давно ли они были в Париже"? Реакция на этот пассаж была предсказуемой – отсюда и сегодняшнее требование.