"Желтые жилеты" сегодня продолжат протесты во Франции

Новые акции "желтых жилетов" запланированы на сегодня во Франции. На улицы намерены выйти 2,4 тыс. человек и еще 12 тыс. готовы поддержать в случае чего. В ответ на улицу выведены 4 тыс. полицейских, в том числе 1225 - в Париже. Готова спецтехника и бронемашины.

На прошлой акции 15 декабря работали 66 тыс. полицейских и жандармов. Вероятно, ожидается, что сегодняшняя акция не будет слишком активной.

Массовое недовольство граждан Франции началось в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизтопливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые должны надевать французские водители. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек, передают Известия.

10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации на фоне массовых протестов. Глава государства осудил методы действия активистов, однако заявил о прибавке МРОТ на €100 с 2019 года и ряде других мер, призванных стабилизировать ситуацию. Тогда же французский лидер объявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения.