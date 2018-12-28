28 Декабря 2018
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Общество За рубежом

"Желтые жилеты" во Франции планируют мобилизацию в новогоднюю ночь

Активисты "желтых жилетов" будут вновь мобилизованы в эти выходные, а также в канун Нового года из-за отсутствия "достаточных" мер правительства Франции, сообщает Le Figaro.

Так, новые акции протеста пройдут в субботу, 29 декабря, в Париже и других городах. Кроме того, готовится мобилизация в регионах Ренн, Марсель и Бордо, передает Regnum.

В группе "желтых жилетов" в Facebook говорится, что в ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года на Елисейских полях активисты "продолжат мирную и праздничную борьбу".

Массовое недовольство граждан Франции началось в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизтопливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые должны надевать французские водители. По всей стране в протестах приняли участие 75 тысяч человек.

10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации на фоне массовых протестов. Глава государства заявил о прибавке МРОТ на €100 с 2019 года и ряде других мер, призванных стабилизировать ситуацию. Тогда же французский лидер объявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения.

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"Желтые жилеты" во Франции планируют мобилизацию в новогоднюю ночь

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Теги: желтые жилеты, франция



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