21 Декабря 2018
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В Екатеринбурге аллея возле УрФУ получит имя поэта – автора песен "Наутилус Помпилиус"

В Екатеринбурге аллея вдоль улицы Белинского (между Декабристов и Куйбышева) получит имя поэта Ильи Кормильцева – автора текстов песен легендарной рок-группы "Наутилус Помпилиус". Такое решение было принято на комиссии по топонимике, передает корреспондент Накануне.RU

Активисты также хотят установить в сквере памятник автору песен свердловских рок-групп.

Илья Кормильцев родился 26 сентября 1959 года в Свердловске. Поэт учился на химфаке Уральского университета, который окончил в 1981 году. Кормильцев работал с группой "Наутилус Помпилиус" в течение 10 лет – он не только сочинял тексты для песен, но и принимал участие в решении организационных вопросов творческого коллектива.

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В Екатеринбурге аллея возле УрФУ получит имя поэта – автора песен "Наутилус Помпилиус"

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Теги: Илья Кормильцев, аллея, поэт



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