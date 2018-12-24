Наименование аллеи возле УрФУ в честь Ильи Кормильцева может не состояться

Екатеринбуржцы в соцсетях стали активно обсуждать новость о том, что аллея на улице Белинского возле УрФУ получит имя поэта, автора текстов песен группы "Наутилус Помпилиус" Ильи Кормильцева. Такое решение было принято в прошедшую пятницу на заседании комиссии по топонимике, однако известно, что аллея между улиц Декабристов и Куйбышева была высажена в честь студентов - фронтовиков, вернувшихся в город после войны. Теперь заинтересованные стороны решили разобраться с историей этого места, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее члены движения "Май" обратились в администрацию города с просьбой об увековечивании памяти поэта Ильи Кормильцева. По словам руководителя движения Гузель Аиткуловой, это произошло еще летом.

Вопрос вынесли на обсуждение только после того, как в городе в сентябре поменялась власть. Общественники предлагали назвать именем поэта сквер за Оперным театром, а про аллею на Белинского – речи не было.

"Изначально, когда мы обращались с этим вопросом к администрации, мы предлагали сквер за Оперным. Как в повестке обсуждения появилась аллея на Белинского – мы вообще не понимаем. Сквер за Оперным – это практически единственный сквер в Екатеринбурге, который вообще ничье имя не носит, это самый центр города, культовое место для молодежи", – отметила активистка.

Теперь комиссия направит в государственный архив запрос об истории аллеи на Белинского, а после получения ответа этот вопрос будет снова рассмотрен на заседании комиссии.

На входе в аллею установлен памятный камень, надпись на нем гласит о том, что деревья высажены в честь студентов-фронтовиков. При этом, в мэрии города Накануне.RU сообщили, что, по сведениям ФИАС, аллея возле УрФУ не имеет наименования, и поэтому комиссия решила присвоить ей имя Кормильцева.

"Дело в том, что прославивший Свердловск-Екатеринбург творческий человек был студентом химического факультета Уральского государственного университета имени А.М.Горького, который располагается в здании по соседству с аллеей", - говорится в сообщении администрации.

По данным мэрии, сквер возле УрФУ был разбит в 1945 году. Деревья в нём посадили девушки из УрГУ после окончания Великой Отечественной войны. Также, в тяжелые годы войны в здании учебного корпуса, где сейчас работают несколько факультетов Уральского федерального университета, располагался госпиталь для раненых воинов Красной Армии. Чтобы сохранить память о тех событиях, в сквере был установлен камень.

Члены движения "Май" уверены, что если у аллеи уже есть имя, то его нужно сохранять и рассматривать другое место для увековечивания памяти Ильи Кормильцева.

"Мы сейчас будем думать, либо писать письмо в администрацию, потому что непонятно, на какие сроки это переносится. Если уж пошли такие разговоры, что аллея уже носит или не носит какое-то имя, то нужно в первую очередь разобраться в этом. Нужно навести порядок в топонимике Екатеринбурга. Я уверена, что новые люди, которые пришли в эту комиссию, наведут там порядок. Потому что, сколько в городе еще может быть объектов, которые вроде носят чье-то имя, а вроде и не носят?" – говорит Гузель Аиткулова.

Она недоумевает, как комиссия могла предложить эту аллею, если она уже носит название. "Я не могу исключать того, что это какая-то провокация со стороны старой команды "серого дома" – показать, что якобы новый состав комиссии не справляется, но это же глупость несусветная – готовили-то документы сотрудники, которые работали там еще чуть ли не при Чернецком. Ну как может информационно-аналитический отдел не знать, что это аллея уже носит чье-то имя? Или у нас вообще никто в администрации вопросами топонимики не занимается?" – добавила общественник.