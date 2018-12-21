21 Декабря 2018
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Экономика

UTair перестала выплачивать кредиты. Деньги нужны на бензин

Авиакомпания Utair в декабре приостановила выплаты по семилетним кредитам. По сообщению перевозчика, приоритетными сейчас являются оплата услуг поставщиков топлива и коммерческих контрагентов, передает корреспондент Накануне.RU.

Пресс-служба компании сообщает, что в декабре аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде. Выплаты остановлены для обеспечения бесперебойной работы в низкий зимний сезон.

"По 12-летним обязательствам Utair произвел платежи без задержек и в полном объеме", - отмечено в сообщении. А авиакомпании добавили, что лизинговый портфель обслуживается своевременно.

"Utair учел неблагоприятный экономический прогноз для авиаотрасли и принял решение в первую очередь осуществлять платежи по операционной деятельности и обеспечению безопасности полетов. Это расходы на топливо, аэропортовые сборы, техническое обслуживание самолетов и зарплата экипажей", - прокомментировал решение генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов.

Добавим, Utair продолжает комплексную реструктуризацию долгов, завершится она к середине 2019 г.
Консультантом выступает Райффайзенбанк.

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UTair перестала выплачивать кредиты. Деньги нужны на бензин

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Теги: UTair, авиакомпания, выплаты по кредитам



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