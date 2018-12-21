Сургутский коммунист, у которого изъяли троих детей, заявил об избиении полицейскими

Началась проверка информации о конфликте персека югорского окружкома компартии "Коммунисты России" Вадима Абдуррахманова с полицией, который якобы случился во время визита политика в центр помощи семье и детям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Персек приехал в центр, потому что туда собирались поместить его детей. Абдуррахманов заявил, что его в здании незаслуженно избили полицейские. Проверка установит все обстоятельства случившегося. Помимо этого из органов внутренних дел поступили материалы проверок действий самого Абдуррахманова – ему вменяют истязание несовершеннолетних и оскорбление представителей власти в социальном центре и дежурной части отдела полиции.

Напомним, губернатор Югры Наталья Комарова обсудила с детским омбудсменом Татьяной Моховиковой и властями Сургута изъятие троих детей из семьи политика. По словам омбудсмена, сведения о жестоком обращении с детьми были проверены в соответствии с требованиями закона. Моховикова лично ездила в Сургут, смотрела запись беседы детей с психологом и пообщалась с ними. В суд ушел иск об ограничении Абдуррахманова в родительских правах и помещении детей в центр. До решения суда отцу запрещено забирать несовершеннолетних из учреждения, но он может общаться с ними под видеозапись в присутствии специалистов центра.