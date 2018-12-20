Губернатор Югры взяла на личный контроль историю с изъятием детей из семьи сургутского коммуниста

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова обсудила с детским омбудсменом и властями Сургута изъятие троих детей из семьи главы регионального отделения партии "Коммунисты России" Вадима Абдуррахманова.

Ранее дети были помещены в сургутский центр социальной помощи из-за информации о жестоком обращении, поступившей к правоохранителям, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

"Вы как уполномоченный по правам ребенка в Югре считаете, что законодательство не было нарушено ни в отношении родителей, ни в отношении детей?" – поинтересовалась Наталья Комарова у уполномоченного по правам ребенка в Югре Татьяны Моховиковой.

По словам омбудсмена, сведения о жестоком обращении с детьми были проверены в соответствии с требованиями закона. Сама Моховикова выезжала в Сургут, смотрела запись беседы детей с психологом и лично пообщалась с ними.

В суд уже направлено исковое заявление об ограничении Вадима Абдуррахманова в родительских правах и помещении детей в Сургутский центр социальной помощи семье и детям. До решения суда отцу запрещено забирать несовершеннолетних из учреждения, но он может общаться с ними в присутствии специалистов центра.

"Во время всех встреч ведется видеозапись", - сообщила Моховикова.

Губернатор Югры взяла ситуацию под личный контроль.