20 Декабря 2018
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Губернатор Югры взяла на личный контроль историю с изъятием детей из семьи сургутского коммуниста

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова обсудила с детским омбудсменом и властями Сургута изъятие троих детей из семьи главы регионального отделения партии "Коммунисты России" Вадима Абдуррахманова.

Ранее дети были помещены в сургутский центр социальной помощи из-за информации о жестоком обращении, поступившей к правоохранителям, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

"Вы как уполномоченный по правам ребенка в Югре считаете, что законодательство не было нарушено ни в отношении родителей, ни в отношении детей?" – поинтересовалась Наталья Комарова у уполномоченного по правам ребенка в Югре Татьяны Моховиковой.

По словам омбудсмена, сведения о жестоком обращении с детьми были проверены в соответствии с требованиями закона. Сама Моховикова выезжала в Сургут, смотрела запись беседы детей с психологом и лично пообщалась с ними.

Наталья Комарова, встреча с родительской общественностью(2018)|Фото: admhmao.ru

В суд уже направлено исковое заявление об ограничении Вадима Абдуррахманова в родительских правах и помещении детей в Сургутский центр социальной помощи семье и детям. До решения суда отцу запрещено забирать несовершеннолетних из учреждения, но он может общаться с ними в присутствии специалистов центра.

"Во время всех встреч ведется видеозапись", - сообщила Моховикова.

Губернатор Югры взяла ситуацию под личный контроль.

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Губернатор Югры взяла на личный контроль историю с изъятием детей из семьи сургутского коммуниста

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Теги: Наталья Кормарова, Вадим Шувалов, Сургут, Вадим Абдуррахманов



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