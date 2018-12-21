Мост через Чусовую "пошел по шву". Движение ограничено

В Прикамье на мосте через реку Чусовая организовано реверсивное движение - транспорт движется только по одной полосе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтранса.

По информации ведомства, ограничительные меры были введены из-за того, что из строя вышли элементы конструкций деформационного шва над опорой №14 моста через Чусовую.

"В настоящее время "ПКК" совместно с генеральным подрядчиком "Стройтрансгаз" выполняются мероприятия по восстановлению работоспособности деформационного шва и обеспечению безопасности дорожного движения", - пояснили в ведомстве.

На мосту установлен мобильный светофорный комплекс.