27 Декабря 2018
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Политика Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье мост через Чусовую, который "пошел по шву" отремонтируют до Нового года

Подрядчик приступил к ремонту моста через Чусовую, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтранса.

26 декабря "Мостоотряд №123" начал работы по устройству перекрывающего листа на левой части деформационном шве опоры №14. Сегодня, работы на этой части моста будут завершены и переместятся на правую сторону, сообщили в ведомстве.

Движение по левой стороне будет полностью открыто, зато по правой будут введено ограничение движения. Полностью завершить работы и открыть движение планируется 29-30 декабря.

Напомним, ограничительные меры были введены из-за того, что из строя вышли элементы конструкций деформационного шва над опорой №14 моста через Чусовую. Сейчас открыта только одна полоса, установлен мобильный светофор.

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В Прикамье мост через Чусовую, который "пошел по шву" отремонтируют до Нового года

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Теги: мост через Чусовую, ограничение движения, ремонтные работы, Мостоотряд №123



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.12.2018 12:20 Мск Мост через Чусовую "пошел по шву". Движение ограничено

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