В Прикамье мост через Чусовую, который "пошел по шву" отремонтируют до Нового года

Подрядчик приступил к ремонту моста через Чусовую, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтранса.

26 декабря "Мостоотряд №123" начал работы по устройству перекрывающего листа на левой части деформационном шве опоры №14. Сегодня, работы на этой части моста будут завершены и переместятся на правую сторону, сообщили в ведомстве.

Движение по левой стороне будет полностью открыто, зато по правой будут введено ограничение движения. Полностью завершить работы и открыть движение планируется 29-30 декабря.

Напомним, ограничительные меры были введены из-за того, что из строя вышли элементы конструкций деформационного шва над опорой №14 моста через Чусовую. Сейчас открыта только одна полоса, установлен мобильный светофор.