20 Декабря 2018
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Высокотехнологичный ледокол "Андрей Вилькицкий" отправится в Арктику

В Санкт-Петербурге сдан в эксплуатацию ледокол "Андрей Вилькицкий", построенный по заказу "Газпром нефти". Как сообщили Накануне.RU в компании "Газпромнефть-Ямал", судно создано для работы в пресных водах Арктики, где свыше 200 дней в году держится ледовый покров толщиной от 2 до 2,5 метров.

Высокотехнологичный ледокол спроектировали и построили на Выборгском судостроительном заводе. В 2017 году его спустили на воду, после чего достроили и оснастили. "Андрей Вилькицкий" успешно прошел швартовые, ходовые и ледовые испытания и готов отправиться к месту своего базирования – в Обскую губу, к терминалу "Ворота Арктики".

Это уже второй ледокол, который будет участвовать в обеспечении бесперебойных отгрузок новопортовской нефти. Напомним, в 2018 году "Газпромнефть-Ямал" увеличил добычу углеводородов на Новопортовском месторождении на 40%. Как отмечают в компании, ключевую роль в развитии этого проекта играет логистика, возможность продолжать отгрузку и транспортировку нефти по Карскому морю вне зависимости от погодных условий. Поэтому строительство ледоколов было необходимым условием дальнейшего эффективного развития.

Освоение Новопортовского, а также других арктических месторождений "Газпром нефть" ведет в рамках своей программы "Время Арктики". Она предусматривает и создание собственного арктического флота компании. Ранее были введены в эксплуатацию шесть танкеров и ледокол "Александр Санников", теперь к ним добавился "Андрей Вилькицкий". Ледоколы прокладывают водные каналы, по которым танкеры беспрепятственно и безопасно проходят путь к терминалу "Ворота Арктики".

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Высокотехнологичный ледокол "Андрей Вилькицкий" отправится в Арктику

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Теги: Андрей Вилькицкий, ледокол, ворота арктики



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