На Ямале назвали стоимость "мусорной реформы" для населения

Плата за вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов в Ямало-Ненецком автономном округе составит 150 руб. с человека. Тариф утвердило правительство региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора автономии.

Тариф на вывоз мусора с 1 января переходит из жилищной услуги в коммунальную. По словам директора департамента тарифной политики энергетики и ЖКК Дмитрия Афанасьева, полная стоимость услуг регионального оператора составляет почти 3 тыс. руб. за кубический метр.

"Это около 700 руб. с человека в месяц. Из них граждане будут платить 150 руб., а остальное берет на себя округ", - рассказал он.

Также на Ямале утвержден тариф и для юридических лиц - 1 002 руб. за кубический метр.