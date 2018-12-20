Гособвинитель запросил для организатора бойни на Депутатской в Екатеринбурге 13 лет "строгача"

Государственный обвинить запросил суд назначить наказание в виде лишения свободы организатору и участникам массовых беспорядков на ул. Депутатская в Екатеринбурге, произошедших в сентябре 2016 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сейчас стартовали судебные прения в отношении 19 человек.

Процесс рассмотрения дела о массовых беспорядках на улице Депутатской в Екатеринбурге продолжается. Всего по основному делу привлечено 19 человек. Суд установил личность всех 19 обвиняемых. В основном это студенты, работают менеджерами, продавцами, имеют судимость.

Речь идёт об инциденте, который произошёл возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова на улице Депутатской. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств – всего более 20 человек; с другой – сам Олег Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы. Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших (возрастом от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы Екатеринбурга. Впоследствии двое из них скончались в реанимации. Позднее появилась информация о еще одном погибшем – якобы цыгане, личность которого не установлена.

"Пестриков и его 24 физически подготовленных подельника прибыли на ул. Депутатская к дому Олега Шишова, вооруженные ножами, пневматическим и травматическим пистолетами, металлическими трубами, битой. В свою очередь, Шишов совместно со своими знакомыми братьями Дутовыми отражали нападение 25 человек, вооружившись карабином, травматическим пистолетом и кинжалом", - добавили в ведомстве.

В результате конфликта один из участников группы Пестрикова выстрелил в Дутова, причинив ему огнестрельное ранение плеча, отчего он потерял сознание. После чего подельники Пестрикова нанесли более 12 ударов в голову и туловища Шишова.

Добавим, в октябре прошлого года дело в отношении казаков, участвовавших в перестрелке, было закрыто: следователи не стали предъявлять им обвинений.

Государственный обвинитель запросил для организатора Дмитрия Петрикова 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его девяти подельникам - от трёх до 10 лет реального лишения свободы каждому в зависимости от роли и степени участия. Другим девяти участникам - от двух до трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком.

Прения сторон продолжаются, в них будут выступать защитники 19 подсудимых.