19 Декабря 2018
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Политика За рубежом

В КНР задержан ещё один канадец

Уже третий канадец арестован в КНР после того, как в Канаде по запросу США была арестована финдиректор компании "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу. Канадский МИД подтвердил это, в то время как представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что ничего не знает об этом деле.
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Имя и род занятий арестованного пока не называются. Ранее задержанным в Китае экс-дипломату Майклу Ковригу и бизнесмену Майклу Сапвору были предъявлены обвинения в деятельности, угрожавшей национальной безопасности КНР.

Пекин настаивает на том, что эти случаи не связаны ни друг с другом, ни с арестом Мэн Ваньчжоу. Кроме того, в двух первых случаях к задержанным были допущены консулы, чего канадская компания не сделала во время ареста китайского топ-менеджера.

Вскоре после задержания Майкла Сапвора Мэн Ваньчжоу была выпущена под залог, однако она обязана проживать в своём доме в Ванкувере, носит GPS-браслет, ей запрещено приближаться к аэропорту.

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В КНР задержан ещё один канадец

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Теги: Китай, Канада, Мэн Ваньчжоу



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Ранее 13.12.2018 09:16 Мск В Китае арестовали канадца, занимавшегося бизнесом с КНДР

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