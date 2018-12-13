13 Декабря 2018
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Политика За рубежом

В Китае арестовали канадца, занимавшегося бизнесом с КНДР

Китайские власти задержали второго гражданина Канады. Вскоре после отставного дипломата Майкла Коврига был арестован бизнесмен Майкл Сапвор, который также обвиняется в действиях. Угрожающих национальной безопасности КНР. Как сообщает South China Morning Post, Майкл Сапвор занимался организацией деловых, спортивных и туристических поездок в Северную Корею. Сообщается, что канадец был задержан в городе Данбдун на границе Китая и КНДР. Канадец встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 2017 г. и посещал военный парад в Пхеньяне. Именно Савор помог организовать визит в КНДР баскетболиста Дэнниса Родмана.
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Задержание канадских граждан в Оттаве связывают с делом Мэн Ваньчжоу – финансового директора компании "Хуавэй" задержанной по запросу США. Вскоре после ареста Майкла Коврига Мэн была выпущена под залог, но обязана жить в своём доме в Ванкувере и не приближаться к аэропорту, кроме того она обязана носить GPS-браслет. До сих пор сохраняется угроза экстрадиции топ-менеджера в Соединённые Штаты, где, в свою очередь, Мэн может оказаться в тюрьме на срок до тридцати лет.

Представитель МИД КНР ЛУ Кан вчера заявил, что у него нет информации по делу задержанных канадцев, которую можно было бы озвучить для прессы. Китайские дипломаты считают, что задержания канадских граждан не связаны напрямую с делом Мэн Ваньчжоу, однако канадцы уже опасаются приезжать в КНР, так ранее стало известно, что свой визит в КНР отложили бизнесмены из канадской провинции Британская Колумбия.

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В Китае арестовали канадца, занимавшегося бизнесом с КНДР

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Теги: Китай, КНДР, Канада, Мэн Ваньчжоу, майкл Ковриг, Майкл Сапвор



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