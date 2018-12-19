Козак успокоил: нет причин опасаться нового витка роста цен на бензин

Ведомства проверят обращение транспортных компаний в российское правительство по поводу роста цен на моторное топливо.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, опасаться нового витка роста цен нет причин. Более того, опасения компаний выглядят беспочвенными. Как уточнил Козак, благодаря уже предпринятым правительством мерам стабилизации ситуации на рынке, в кабмине "не ожидают галопирующего повышения цен на моторное топливо".

"Будем анализировать, сколько в структуре цены на продукты занимает перевозка, а в перевозке - цена топлива, для того чтобы понять, обоснованы эти опасения или не обоснованы, - заявил вице-премьер.

При этом госрегулирование цен на нефтепродукты Козак считает нецелесообразным, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, нефтяники начали ужесточать условия работы с корпоративными клиентами после заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо. Им меняют стоимость отпуска топлива.

Это может грозить ростом цен на товары и услуги, которые перевозятся транспортными компаниями, пишет "Коммерсант".

Логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили об этом премьер-министра Дмитрия Медведева.

Так, в документе отмечается, что затраты на топливо составляют 30% себестоимости услуг автоперевозчиков, а из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре 2018 года эти расходы выросли в среднем на 30%.

Тем временем, Минфин подсчитал, что в 2019 году экспортная пошлина на нефть снизится в 1,5 раза. Причина - в ноябрьском снижении цен на нефть, а также "налоговом маневре", благодаря которому нагрузка с экспорта переносится на месторождение.