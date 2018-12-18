Зауральский прокурор уедет из Кургана и станет заместителем Генпрокурора РФ

Игорь Ткачев покинет пост прокурора Курганской области и будет назначен заместителем Генпрокурора России Юрия Чайки - эту информацию Накануне.RU подтвердил собственный источник в зауральской прокуратуре.

"Да, окончательное решение должны принять 21 декабря. Кто приедет на замену - неизвестно. Пока должность будет замещать первый зам Олег Седельников, вероятно", - сообщил источник.

Игорь Ткачев работает в должности зауральского прокурора с 2015 года.