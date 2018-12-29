Путин уволил прокурора Курганской области

Пока исполнять обязанности прокурора Зауралья будет Олег Седельников .

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Москвы государственного советника юстиции второго класса Владимира Викторовича Чурикова и прокурора Курганской области государственного советника юстиции второго класса Игоря Викторовича Ткачева ", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности прокуроров Москвы и Курганской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генеральной прокуратуры.





