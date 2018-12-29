29 Декабря 2018
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Путин уволил прокурора Курганской области

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности прокуроров Москвы и Курганской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Москвы государственного советника юстиции второго класса Владимира Викторовича Чурикова и прокурора Курганской области государственного советника юстиции второго класса Игоря Викторовича Ткачева", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, ранее Игорь Ткачев был официально назначен заместителем Генерального прокурора России Юрия Чайки.

Пока исполнять обязанности прокурора Зауралья будет Олег Седельников.

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Путин уволил прокурора Курганской области

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Теги: прокурор курганской области игорь ткачев, прокурор москвы владимир чуриков



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