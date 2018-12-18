"Прогиб не засчитан": Хабенскому не светит "Оскар"

Холокостодрама Константина Хабенского про единственный удачный бунт и побег из нацистского концлагеря, спланированный и осуществленный советским пленным с еврейскими корнями, не вошел в шорт-лист главной кино-премии Голливуда, хоть и был номинирован от Российского комитета "Оскара" на соискание золотой статуэтки в категории "лучший иностранный фильм". Список из девяти претендентов на "Оскар" в этой номинации опубликован на сайте премии, передает Накануне.RU.

"Номинация эта была вполне ожидаема, так как тема, выбранная Хабенским, никогда не оставалась без внимания академиков, как и тема рабства. Но от России было бы странно получить фильм о тяжелой судьбе негров. Также сложно представить, с учетом нашего представления о прекрасном, что в России снимут полотно о борьбе за права геев, лесбиянок, трансгендеров, гендерофлюидов, би-гендеров, а-гендеров и гендерквиров, что сейчас крайне популярно и востребовано где-то там. На этом фоне единственное, что имеется у нас в стране и может стать темой для такой творческой "эксплуатации" – это, конечно, холокост", – сказал в беседе с Накануне.RU кинокритик, главный редактор онлайн-журнала "На Линии" Виктор Мараховский.

"Собибор" на экраны в России вышел в майские праздники и в первый уикенд собрал чуть более 100 млн. Картина вызвала интерес у отечественных критиков, так как была дебютом в режиссуре Константина Хабенского, он же исполнил роль лейтенанта Александра Печерского – организатора единственного успешного восстания в нацистском лагере смерти Собибор в 1943 году. Как рассказал Виктор Мараховский, лента оказалась "нишевой", очередной картиной, что идет проторенной дорожкой "холокостодрам", кои давно стали особым жанром на Западе.

"К минусам кинофильма стоит отнести тот факт, что при реализации в нем потерялся изначальный замысел. Замысел, как мне кажется, здесь все же в том, что советский офицер, попавший в этот Вавилон, причем, Вавилон, подвергающийся геноциду, сумел в нем организовать многонациональный советский народ (тех же заключенных концлагеря) и поднять людей на побег. Однако, при реализации задумки, как мне кажется, именно этот мотив – мотив собирания и превращения заключенных в дее- и боеспособную общность – потерялся", – сказал Мараховский.

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский ранее прогнозировал, что фильм "прокатят" с "Оскаром", но причиной этому он увидел не слабую режиссуру, а политическую ситуацию. На культурном форуме "Россия сегодня" он сказал: "Не та у нас политическая ситуация, чтобы получать "Оскар"". Как в воду глядел.

Тем не менее, сама номинация фильма от России была вполне ожидаема, по мнению многих критиков, "Собибор" снимался по голливудским лекалам, идеологически ориентирован на европейского зрителя (для которого война не ассоциируется с победой). Также максимально нивелирована тема того, что единственным военным, который сумел выбраться из лагеря смерти, подняв восстание, стал именно советский офицер (до войны вообще штатский) – в пользу космополитичности, размышлений об общечеловеческих ценностях и страданиях еврейского, а не советского народа.

Кстати, недавно Верховный суд рассмотрел апелляцию по делу пермского активиста Романа Юшкова, который посмел публично поставить под вопрос то, что во время Второй мировой войны погибли именно 6 млн евреев, и подтвердил право россиян сомневаться в числе жертв холокоста. Историки давно выступают с критикой "культа холокоста", напоминая, что и советский народ был подвергнут геноциду, а жертвы среди мирного населения превышают аналогичные жертвы в других странах – почему же наши режиссеры не снимают фильмы о целенаправленном уничтожении людей на территории СССР, предпочитая отстаивать в фильмах "общеевропейские" ценности? Ведь доказано уже опытным путем – как ни прогибаться под изменчивый мир, а "Оскар" не дадут.

Остается добавить, что в короткий список фильмов, которые будут бороться за статуэтку в категории лучшего иностранного фильма, вошли "Магазинные воришки" (Япония), "Айка" (Казахстан), "Капернаум" (Ливан), "Рим" (Мексика), "Холодная война" (Польша), "Пылающий" (Южная Корея), "Птицы прохода" (Колумбия), "Виновный" (Дания) и "Никогда не отводи взгляд" (Германия).