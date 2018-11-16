Мединский считает, что "Собибор" вряд ли получит "Оскар" из-за политической ситуации

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что фильм "Собибор" Константина Хабенского вряд ли получит "Оскар" в существующих политических условиях. Такое мнение он выразил в ходе Санкт-Петербургского Международного культурного форума, передает МИА "Россия сегодня".

"Получит "Оскара" или нет - я тоже не Ванга… Не та у нас политическая ситуация, чтобы получать "Оскар", - отметил глава Минкульта.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, "Собибор" будет представлять Россию на премии "Оскар", как "Лучший фильм на иностранном языке". В основу которого легла история о восстании в лагере смерти Собибор и успешном побеге группы узников под руководством Печерского.