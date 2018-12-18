Минобороны: Слухи о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане - конспирологический бред

18 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Минобороны: Слухи о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане - конспирологический бред

В Министерстве обороны России опровергли сообщения о том, что бывший глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Сергун умер в Ливане.

Слухи, распространяемые с подачи Минюста США, в военном ведомстве назвали "конспирологическим бредом". В Минобороны заявили, что Сергун в январе 2016 года находился в России, передает "Интерфакс".

Напомним, министерство юстиции США опубликовало показания бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна. Якобы он на допросе в ФБР заявил, что экс-начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане.

Напомним, 58-летний генерал-майор скончался 3 января 2016 года. По официальным данным, это произошло в доме отдыха в Подольском районе Московской области, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Медики заключили, что организм мужчины был переутомлен.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минобороны: Слухи о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане - конспирологический бред

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: минобороны, майкл флинн, игорь сергун



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2018 10:58 Мск Флинн: Бывший начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1705

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети