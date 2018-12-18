Минобороны: Слухи о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане - конспирологический бред

В Министерстве обороны России опровергли сообщения о том, что бывший глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Сергун умер в Ливане.

Слухи, распространяемые с подачи Минюста США, в военном ведомстве назвали "конспирологическим бредом". В Минобороны заявили, что Сергун в январе 2016 года находился в России, передает "Интерфакс".

Напомним, министерство юстиции США опубликовало показания бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна. Якобы он на допросе в ФБР заявил, что экс-начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане.

Напомним, 58-летний генерал-майор скончался 3 января 2016 года. По официальным данным, это произошло в доме отдыха в Подольском районе Московской области, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Медики заключили, что организм мужчины был переутомлен.