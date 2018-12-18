18 Декабря 2018
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Флинн: Бывший начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн на допросе в ФБР заявил, что экс-начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане.

Показания опубликовало министерство юстиции США, передает Regnum.

Флинн якобы сообщил, что после смерти Сергуна в Ливане, он позвонил российскому послу в США Сергею Кисляку и выразил свои соболезнования.

Напомним, 58-летний генерал-майор скончался 3 января 2016 года.

По официальным данным, это произошло в доме отдыха в Подольском районе Московской области, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Медики заключили, что организм мужчины был переутомлен.

Ранее Financial Times сообщало, что перед своей смертью Сергун якобы посещал Дамаск по поручению президента РФ Владимира Путина.

Стоит отметить, в этом году скончался назначенный на место Сергуна генерал-лейтенант Игорь Коробов. Сообщалось, что глава ГРУ умер после продолжительной болезни.

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Флинн: Бывший начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане

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Теги: игорь сергун, ливан, майкл флинн



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Ранее 18.12.2018 12:15 Мск Минобороны: Слухи о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане - конспирологический бред

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