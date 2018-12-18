На Запашного могут подать в суд за клевету о Cirque du Soleil

Продолжает разрастаться конфликт директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного с главой совета директоров группы "Сафмар" Михаилом Гуцериевым.

Миллиардер собирается подать в суд на дрессировщика за клевету, который пожаловался президенту России. "...Я хочу поставить этого хама на место, - и я начал с ним вести борьбу, то есть общественности рассказывать правду", - заявил Гуцериев.

По его словам, строящийся киноконцертный зал "Амфион", который Запашный назвал стационарной площадкой для канадского цирка Cirque du Soleil, это "обыкновенный киноконцертный зал, как "Олимпийский", с которым заключаются договора об аренде.

По словам миллиардера, с du Soleil подписан договор об аренде площадки около шести недель в год.

"Запашный просто боится конкуренции, просто знает, что du Soleil имеет спрос, просто не хочет, чтобы кто-то приезжал в Россию", - сказал Гуцериев.

15 декабря в Москве состоялось заседание совета по культуре и искусству при президенте, на котором Запашный попросил Владимира Путина увеличить финансирование "Росгосцирка" и пожаловался на Михаила Гуцериева.

По словам директора Большого московского цирка, Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка. "Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше 10 лет сюда ездят, но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе", - рассказал главе государства Запашный.

Путин пообещал ему разобраться в ситуации. "По сути, это борьба за рынок, это правда. И распахивать ворота уж так совсем - не знаю… Конечно, зритель хочет посмотреть. Но я скорее на вашей стороне. Посмотреть - это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе - это совсем другая история", - сказал президент.

Тем временем, в Cirque du Soleil заявили, что площадка в Сколково, о которой говорил Запашный, не станет стационарным театром, а будет лишь ключевым арендатором зала и будет привозить туда свои гастрольные шоу, сообщает BBC.

Cirque du Soleil определяет свою деятельность как "художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений". Он известен принципиальным отказом от участия животных в спектаклях и своими синтетическими представлениями, в которых цирковое мастерство соединяется с музыкой, причудливым дизайном и хореографией.