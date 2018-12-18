США могут нарастить своё присутствие в Черном море

Американским властям нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море.

Об этом сообщил специальный представитель США по Украине Курт Волкер. "Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание… увеличить присутствие в Черном море на двусторонней основе или же при содействии ЕС", - сказал он.

Спецпредставитель отметил, что Турция играет "крайне важную роль" в Черном море и является важным союзником Вашингтона в этом регионе, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, НАТО не планирует покидать Черное море. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с министрами иностранных дел Грузии и Украины. По словам главы Североатлантического альянса, НАТО уже увеличило присутствие в Черном море.

Кроме того, альянс дал понять союзникам, что продолжит поддерживать Киев, заявил генсек. Также Столтенберг призвал российские власти "незамедлительно освободить украинские корабли и моряков, предоставить свободу навигации в Азовском море", сообщает РИА "Новости".

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России, позже моряков задержали. Украина призвала Запад вмешаться. В свою очередь, НАТО призвало к сдержанности в Азовском море.