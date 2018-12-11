Британский адмирал – о флоте НАТО в Черном море: "Ситуация, как перед Первой мировой"

Бывший командующий ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст увидел в обострении напряженности между Западом и Россией ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны. По его мнению, размещение кораблей НАТО в Черном море "может спровоцировать" начало новой мировой войны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО к военным действиям после инцидента в Керченском проливе, когда украинская "флотилия", состоявшая из двух артиллерийских катеров и буксира, нарушила формальную процедуру прохождения пролива, игнорировала требования российских властей и совершила опасное маневрирование. Береговая охрана России перехватила водные судна Украины, они были отведены в Керченский порт, где сейчас и находятся. Украина не признает российскую юрисдикцию, при этом "ведет войну" с Россией в Донбассе, обстреливая свою бывшую территорию. Английский военно-морской аналитик видит в этой ситуации дополнительную опасность. Так, Уэст подчеркнул, что на Украине может начаться полномасштабная война, если Россия начнет использовать "свои войска" в Донбассе.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что общая геополитическая ситуация действительно очень напоминает ситуацию перед Первой мировой войной:

"Только сейчас вместо Германии, как ни странно, выступает Россия. Ситуация схожа в том, что восстановившаяся и выходящая на мировую арену новая супердержава Германия, выходила в мир, где никто ее не хотел принимать. Мир был поделен, работала колониальная система, и вся планета принадлежала тем или иным империям. Точно так же, как сейчас в рамках нового неоколониализма, когда владение происходит с помощью банковского капитала".

Эксперт напоминает в беседе с Накануне.RU, что тогда Германию во многом спровоцировали на развязывание Первой мировой войны, загнав в угол: "Сейчас в этом же состоянии находится Россия, никто не хочет ее возвращения в качестве супердержавы, никто не хочет пускать ее на свои рынки, чтобы она пыталась набирать вес в мире".

При этом Шурыгин сомневается, что поводом для войны станет заход НАТОвских кораблей в Черное море, потому что действует конвенция Монтрё, которая запрещает присутствие кораблей третьих стран в Черном море свыше определенного времени. Данная конвенция от 1936 года некогда служила восстановлению суверенитета Турции над Босфором и Дарданеллами. В швейцарском городе Монтрё 20 стран-участниц конференции о режиме Черноморских проливов определили статус всех проливов для черноморских и нечерноморских держав. Так, для военных кораблей других стран введены существенные ограничения по классу (могут проходить лишь мелкие надводные судна) и по тоннажу, а также был определен срок пребывания военных кораблей нечерноморских держав в проливах.

"Максимум 21 день могут находится там эти корабли, – говорит Шурыгин. – Американцы и раньше туда заходили, они там бывали, соответственно, в этом случае какого-то серьезного повода я не вижу. Конечно, можно там организовать постоянное пребывание, меняя одни корабли на другие, но здесь нужно учитывать, что географическое положение Крымского полуострова таково, что с него все Черное море простреливается просто насквозь. Любой зашедший туда корабль будет напоминать мышь, которая заскочила в бочку со змеей".

Что же касается "полномасштабной войны на Украине", то она сулит не то, о чем говорит британский военный.

"Если Россия начнет использовать свои войска в Донбассе, начнется не полномасштабная война, а начнется освобождение Киева очень скоро", - комментирует российский военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с Накануне.RU.

Напомним, ранее предположения о начале новой мировой войны высказывал российский военный эксперт - заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков - он объяснил, что существенное снижение ядерного потенциала стран после развала Советского Союза создает окно возможностей для начала новой глобальной войны, так как ранее атомное оружие у противоборствующих стран было гарантией того, что никто не начнет войну, которая положит конец существованию всей планеты. Сейчас эксперт прогнозирует, что война между Россией и Америкой может начаться с обычного оружия, а уже потом перерасти в ядерную. Сивков описал сценарий начала Третьей мировой войны: первым сигналом будет отзыв посла и сотрудников дипмиссии из России, под видом учений у российских границ развернутся войска, сформируются ударные группировки ВМС в районах, позволяющих нанести удар по территории страны.