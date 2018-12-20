США могут провести операцию против России в Черном море

Американские сенаторы призвали президента США провести многонациональную операцию против России в Черном море.

По словам политиков, это необходимо для обеспечения свободы судоходства, а также для демонстрации поддержки "международно-признанных границ" и двусторонних соглашений. Также отмечается о необходимости "дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет".

В документе сенаторов также содержится призыв к НАТО нарастить присутствие в Черном море, а также призыв к европейским союзникам и партнерам отказывать российским военным кораблям в праве захода в свои порты, сообщает РИА "новости".

Как сообщалось ранее, американским властям нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море.

Об этом сообщил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, это можно сделать на двусторонней основе или же при содействии ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России, позже моряков задержали. Украина призвала Запад вмешаться. В свою очередь, НАТО призвало к сдержанности в Азовском море.