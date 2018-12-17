17 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО В России

Путин признал лесную сферу коррумпированной. "Государство не справляется"

Гринпис пожаловался президенту Владимиру Путину на коррупцию в лесной сфере. С докладом исполнительный директор отделения международной неправительственной организации Гринпис России Сергей Цыпленков выступил на заседании Совета по правам человека.

Путин общественного деятеля поддержал. "Вынужден с Вами согласиться и признать, что действия государства в этой сфере – в сфере защиты лесов в данном случае – не эффективны, не удаётся государству навести порядок. Очень коррумпированная сфера, чрезвычайно, и очень криминализированная. Полностью с Вами согласен, к сожалению, это так", - сказал Путин.

По его словам, скоро может не остаться лесов, доступных для человека, поскольку рубят там, откуда легче вывозить. "Главное, повторяю, что, к сожалению, неэффективно государство работает. Поэтому любое Ваше предложение, связанное с наведением порядка, мы, конечно, постараемся реализовать", - добавил Путин.

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Путин признал лесную сферу коррумпированной. "Государство не справляется"

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Теги: путин, лес, коррупция



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