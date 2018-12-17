17 Декабря 2018
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Тюменские музыканты стали жертвами пенсионерки, выдававшей себя за продюсера

Участники популярного российского вокального конкурса стали жертвами мошенницы. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленница связывалась с продюсерами и исполнителями, которые не прошли отбор в финал музыкального конкурса, и предлагала оказать им содействие.

"При этом в разговоре с собеседниками она подчеркивала свою значимость в руководстве медиахолдинга, переговоры велись по телефону и с помощью мессенджеров", - рассказала Волк.

пенсионерка, мошенница, подозреваемая(2018)|Фото: мвд.рф

Как выяснили сыщики, за комплекс услуг, в который могли входить подготовка оригинальной песни, видеоклипа или дополнительная репетиция, мошенница требовала перевести на банковскую карту от 6 до 28 тыс. руб. В дальнейшем все деньги обналичивались в банкомате в городе Суворове Тульской области. По предварительным данным, в результате пострадали четверо музыкантов из Москвы, Тюмени и Воронежа.

В итоге полицейскими совместно со службой безопасности медиахолдинга по подозрению была задержана 70-летняя жительница города Суворова. Сейчас проводится расследование.

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Тюменские музыканты стали жертвами пенсионерки, выдававшей себя за продюсера

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Теги: мошенница, музыканты, обман, МВД



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