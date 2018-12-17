Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки, изготавливающей боевое оружие из гражданского

В Москве и четырех областях пресечена деятельность преступной группы, члены которой переделывали гражданское оружие под боевое, сообщили Накануне.RU в ЦОС ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях задержаны организатор криминального бизнеса и активные члены преступной группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены группировки в подпольных мастерских восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и боеприпасы, а затем сбывали их. Сотрудники ФСБ выявили две таких нелегальных мастерских.

"В ходе проведенных по местам проживания и работы задержанных следственных действий обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и средств инициирования взрыва", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Росгвардия и ФСБ представили президенту Владимиру Путину комплекс мер по "совершенствованию контроля за оборотом оружия".