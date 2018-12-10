10 Декабря 2018
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Экономика В России

Доклад: Россия вышла на второе место в мире по продажам оружия

В 2017 году производители вооружений продолжили наращивать объемы продаж, при этом Россия вышла на второе место после США.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ).

С 2002 года второе место в глобальных продажах занимала Великобритания. В обновленном рейтинге она переместилась на третье место с долей в 9%.

Доля России в 2017 году составила 9,5% в общем объеме производства ста предприятий - лидеров отрасли, передает Regnum.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон увеличил продажи оружия за рубеж в 2018 финансовом году на 13%. Данные показатели касаются как коммерческих поставок, увеличившихся на 33%, так и межгосударственные контракты, рост которых составил 6,6%.

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Доклад: Россия вышла на второе место в мире по продажам оружия

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Теги: россия, продажа оружия, сша



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